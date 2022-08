Rischia di annegare in piscina, 21enne rianimato: è grave

Rischia di annegare in piscina. Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di sabato 6 agosto per un ragazzo di 21 anni finito sott’acqua mentre stava nuotando nella piscina comunale della Farnesiana in via Di Vittorio a Piacenza. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la bagnina, che insieme ad altre persone presenti in quel momento è riuscita a riportare il giovane a bordo vasca, mettendo in atto le manovre di rianimazione cardio-polmonare e applicando il defibrillatore presente nella struttura sportiva.

Scattato l’allarme, la Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha quindi attivato il “codice blu” inviando sul posto un’ambulanza della Croce Bianca e il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Piacenza. All’arrivo dei sanitari, il cuore del ventunenne aveva ripreso a battere: il medico e l’infermiere del 118 hanno quindi provveduto a somministrare le terapie farmacologiche, prima del trasporto d’urgenza all’Ospedale Guglielmo da Saliceto. Da quanto è stato possibile apprendere, il quadro clinico è in via di miglioramento ma la prognosi resta riservata. Per compiere gli accertamenti del caso, sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Piacenza.