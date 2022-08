Non manca nel 2022 l’appuntamento per la salita al monte Menegora e la celebrazione della S. Messa in quota, officiata quest’anno da don Alfonso Calamari. Iniziata al mattino del 20 agosto la lunga camminata a piedi per raggiungere la vetta a 1356 m slm, declamando i canti della Divina Commedia.

Testo e foto di Gian Francesco Tiramani