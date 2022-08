Rossetti Market main sponsor della Pallavolo Alsenese “Volley passione recente, ma tenace”

Una novità nel panorama degli sponsor che dà ulteriore solitidà al progetto gialloblù. La Pallavolo Alsenese è lieta di annunciare l’arrivo come main sponsor di Rossetti Market, che si affiancherà a Conad nel nome della prima squadra militante in B2 femminile (girone F) e che si chiamerà dunque Rossetti Market Conad.

L’intesa è stata ufficializzata nella mattinata di oggi, con il titolare Giuseppe Rossetti che ha accolto una delegazione gialloblù composta dal presidente Stiliano Faroldi, dal consulente tecnico Mariano Guarnieri e da tre giocatrici (Serena Tosi, Hetta Vairani e Giulia Gandolfi). Imprenditore di successo con la sua azienda con sede proprio ad Alseno che ha un imponente store (anche on line) con più di 100mila articoli per ogni necessità della vita quotidiana, Rossetti è reduce dalla cavalcata trionfale nel calcio con la Vigor Carpaneto, dove in otto anni di presidenza è passato dalla Seconda categoria a un triennio in serie D.

“La prima passione – racconta Rossetti – era il calcio, inutile negarlo, e ha fatto avvicinare la mia azienda allo sport iniziando dal mio paese (Carpaneto). La pallavolo invece è uno sport che mi ha sempre attratto abbastanza, anche se in questi anni non mi aveva coinvolto. Mi sono avvicinato al volley a Piacenza poco prima dell’ingresso della famiglia Curti, poi ho affiancato Gas Sales Bluenergy in modo importante comparendo con il logo della mia azienda anche sulla maglia da gioco. Devo dire che da lì sono nati un interesse e un coinvolgimento maggiore, inoltre mia figlia gioca a pallavolo. E’ una fiammella che si è alimentata di recente; inoltre, con Stiliano (Faroldi, presidente gialloblù) c’è un’amicizia che risale alle scuole medie e abbiamo giocato anche insieme a calcio. Di certo, merita i complimenti per quello che ha saputo costruire in questi anni. Inoltre, con Mariano Guarnieri c’è stima reciproca e sono anni che ci dicevamo di voler fare qualcosa insieme nello sport. Mi ha spinto a dire sì un progetto che parte dalla B2, senza strafare ma con ambizione e con un’attività giovanile alle spalle. E’ un motivo di orgoglio affiancare Conad nel nome della squadra, con due realtà del territorio a supporto di una squadra dello stesso paese”.

“Un main sponsor come Rossetti Market – commenta il presidente della Pallavolo Alsenese Stiliano Faroldi – è un lustro per la società e insieme a Conad costituisce una base importante per il nostro progetto. Per me, avere un’azienda di Alseno che supporta una società del paese è un bel traguardo. Con Giuseppe ho sempre avuto un buonissimo rapporto e mi fa piacere che ora sia al nostro fianco in modo così importante”.