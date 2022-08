Ruiz secondo per un soffio alla Sei Giorni con un prototipo “nato” a Piacenza

Ivan Ruiz secondo per un soffio alla Sei Giorni delle Rose con un prototipo “nato” a Piacenza. Nel giorno di apertura della Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola Ivan Ruiz (T°RED FACTORY RACING – ARGENTINA) sfiora la vittoria nell’Omnium UCI di Classe 1, gara valida per le qualificazioni mondiali e Olimpiche.

Il ventitreenne di Rosario (Argentina) è entrato a far parte del Olympic Development Team di T°RED Bikes all’inizio del 2022, crescendo di gara in gara e contribuendo allo sviluppo di nuovi innovativi prototipi di bici pista realizzati in Scalmalloy con la stampa 3D.

In una gara “riservata” alle nazionali, solo il polacco Daniel STANISZEWSKI – atleta plurimedagliato a livello mondiale – è riuscito all’ultima volata a strappare all’atleta argentino un primato costruito e conservato nelle prime tre gare. Ruiz mantiene così il secondo gradino del podio davanti a Denis DENISOV, campione nazionale della specialità.

Al risultato sportivo si affianca un risultato collettivo che include realtà di innovazione, ricerca e imprenditoria piacentine che il 9 maggio 2022 presso la INSIDE ARENA a Piacenza hanno contribuito a creare il progetto Olimpico del T°RED FACTORY RACING dando vita a un vero e proprio Reparto Corse di matrice motorsport che ha permesso di sviluppare prototipi altamente sperimentali di bici da gara con tecnologie di stampa 3D metallica.

Insieme a T°RED BIKES, che proprio a Piacenza è nata come start up innovativa nel 2013 con la guida tecnica di Romolo Stanco e il Management di Erica Marson, nel maggio del 2022 è iniziato un percorso che vede aziende come MAE Prototipi e Studio BFZ sostenere attivamente il percorso Olimpico di quella che non è una squadra sportiva ma un vero Reparto Corse fatto di alta tecnologia, contenuti tecnici innovativi orientati alla prestazione sportiva di giovani talenti.

Grazie alla progettazione di Bianca Laboratories e alla stampa 3D di prototipazione di MAE Prototipi, FALCON 387 è già sui campi di gara di tutto il mondo, vincente con Francesca Selva, Facundo Lezica e utilizzata da Ivan Ruiz questa settimana alla Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola per uno sviluppo condiviso con la Nazionale Argentina e il Campione del mondo neozelandese Aaron Gate in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Oltre il prestigioso risultato sportivo che rende ancora più concreti i sogni a cinque cerchi del progetto, quello che rende speciale questi risultati è che sono frutto della partnership tra eccellenze del territorio piacentino accomunate dalla passione e dall’intenzione di contribuire a portare a Parigi 2024 un sogno nato a Piacenza quasi dieci anni fa.

Imprenditoria, tecnologia, progettazione, sport e crescita di giovani talenti si affiancano dimostrando come l’eccellenza made in Italy possa diventare un punto di riferimento nel mondo con idee e creatività. (nota stampa)