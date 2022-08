Sagra della torta di pastafrolla a Pecorara, in 120 in marcia con le lanterne

Oltre centoventi marciatori hanno illuminato con le loro lanterne il cammino da Montemartino a Pecorara nell’ormai tradizionale passeggiata che, sulle orme degli antichi pellegrini, caratterizza la Sagra della Torta di Pasta Frolla in Alta Val Tidone. Accompagnati, come sempre, dalla sapiente guida di Andrea Braga e Ginetto Albertini, i partecipanti hanno potuto cogliere, dopo la pioggia delle ore precedenti, lo spettacolo del tramonto lungo i crinali della piccola valle che unisce la Val Tidone al Monte Penice. Lasciato Montemartino sul far della sera, la camminata ha fatto tappa a Vallerenzo: di fronte all’antico ex oratorio, la tradizionale foto di gruppo e il piccolo ristoro offerto ai partecipanti a base di acqua e torta di pasta frolla, prima di ripartire alla volta di Pecorara, guidati dalla luce delle lanterne accese. “Un’esperienza di condivisione che unisce sport, divertimento e turismo – sottolineano Braga e Albertini – che è diventata ormai una tradizione del nostro territorio”. La marcia, inaugurata ormai più di 10 anni fa, ripercorre l’antica via dei Feudi Imperiali, una delle vie Francigene di montagna, che collegava Nibbiano con Bobbio, passando appunto per Pecorara e da qui sino al Monte Penice. Cresciuta nel corso degli anni, è ormai evento capace di richiamare partecipanti da fuori regione; quest’anno addirittura da Monza, da dove è giunto un giovane marciatore appositamente per partecipare all’iniziativa, prima di rifocillarsi agli stand della Pro Loco di Pecorara ed essere ospitato per la notte da alcuni abitanti del paese.

Foto 3 di 3





La marcia con le lanterne ha così concluso una nuova edizione della Sagra della Torta di Pasta Frolla che, dopo il Valtidone Festival di venerdì e la festa per i nati negli anni ’60 di sabato, ha visto domenica l’organizzazione degli stand per la vendita del tradizionale dolce nelle vie del paese grazie ai giovani del posto e, nel pomeriggio, il nuovo spettacolo di teatro-circo di Tadam Circo che ha entusiasmato bambini e famiglie accorse numerose. “La sagra – commenta il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini – è un momento importante per la nostra comunità, perché nel pieno dell’estate, quando sul nostro territorio si incontrano residenti, villeggianti e turisti, recupera un’antica tradizione, quale la torta di pasta frolla, e ci permette di stare insieme e far conoscere la nostra identità, il nostro territorio e le sue eccellenze”.