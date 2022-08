Scende dal bus e viene travolto da un monopattino elettrico. Ventenne in ospedale

Era appena sceso da un pullman alla fermata davanti al Consorzio Agrario in via Colombo a Piacenza, quando è sopraggiunto un monopattino elettrico che lo ha travolto. A rimanere ferito un 20enne, che ha riportato alcuni traumi. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e a chiamare immediatamente il 118 sono stati i controllori di Seta presenti sul mezzo pubblico. Nel frattempo alcuni agenti della Questura che transitavano in zona si sono immediatamente fermati a prestare i primi soccorsi all’uomo ferito. Sul posto i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca che lo hanno medicato e trasportato al Pronto Soccorso cittadino. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Comando di via Rogerio.