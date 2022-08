Schiaffi e urla contro l’anziana 93enne che avrebbe dovuto curare, badante in manette

Schiaffi e urla contro l’anziana che avrebbe dovuto curare, badante in manette. La donna deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Sul posto è intervenuta la polizia di Piacenza, ha proceduto al fermo della badante.

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine una persona – probabilmente una vicina o un vicino di casa – che dalla finestra avrebbe assistito alle violenze, con la badante intenta a “compiere atti di violenza contro l’anziana, schiaffeggiandola ed inveendo contro di lei” come si legge nella nota diffusa dalla Questura.

“Gli equipaggi della Squadra Volante, immediatamente arrivati sul posto, riscontravano che l’autrice del reato strattonava con violenza e inveiva contro l’anziana signora, pertanto intervenivano all’interno dell’abitazione traendo in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia l’assistente familiare. L’anziana signora veniva visitata da personale sanitario e poi affidata ai parenti ed a un’altra assistente familiare, mentre l’autrice del reato veniva condotta in Questura e, al termine degli atti di rito, collocata agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento adottato”.

“La pronta segnalazione giunta al 113 dal testimone della violenza – viene segnalato – permetteva di interrompere il grave reato in corso di consumazione e di evitare ulteriori traumi alla vittima attraverso il pronto intervento delle Volanti”.