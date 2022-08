Scippatore piacentino arrestato in Romagna dalla Squadra mobile di Piacenza

Si tratta di un ventinovenne italiano, residente in provincia di Piacenza, arrestato mentre era in vacanza in un camping a Gatteo Mare, nel forlivese, per aver compiuto diversi scippi ai danni di donne anziane a Piacenza. L’indagine, scattata in seguito alla denuncia di una delle vittime, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza. Il ladro era stato sottoposto dal gip di Piacenza alla misura cautelare degli arresti domiciliari presumibilmente prima di recarsi in villeggiatura. Rintracciato dalle forze dell’ordine, il 29enne pluripregiudicato è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Piacenza e della Questura di Forlì. All’uomo, che già in precedenza aveva scontato periodi di detenzione in carcere, è stata contestata una serie di crimini legati a furti, rapine ed estorsioni. La sua posizione è al vaglio anche della Divisione Anticrimine, al fine di valutare anche idonee misure di prevenzione una volta definiti i procedimenti penali in corso.

Negli scorsi mesi – fa sapere la Questura – a Piacenza si sono registrati diversi casi di furti con strappo di preziose collanine d’oro, commessi in particolare ai danni di anziane signore, che per strada venivano aggredite alle spalle da uno sconosciuto, il quale strappava loro il gioiello e si dava alla fuga. La dinamica degli scippi era sempre la stessa: le donne venivano raggiunte quando non c’erano testimoni, e in quel momento avveniva la rapina. In una circostanza il malvivente ha pedinato una donna di 83 anni fin dall’uscita da un supermercato cittadino, seguendola anche bordo dell’autobus ed aggredendola alle spalle una volta scesa nella via di casa, dopo essersi assicurato dell’assenza di testimoni. Da questo caso sono partite le indagini: la donna, lucida nonostante l’aggressione patita, riferiva alla Polizia di aver notato la presenza del ladro sia alla fermata del bus sia a bordo del mezzo. La Squadra Mobile, sulla base delle informazioni raccolte, ha raccolto e analizzato una serie di filmati di telecamere di videosorveglianza, riuscendo a verificare la dinamica dei fatti e, in seguito, a risalire all’identità dell’aggressore.