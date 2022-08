“Scongiurare la chiusura della materna di Marsaglia in orario pomeridiano”

“Salvare l’asilo di Marsaglia dal rischio di riduzione del servizio nella fascia oraria pomeridiana”. A chiederlo è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia con un’interrogazione in cui si sottolinea la “necessità di tutelare servizi essenziali come la scuola materna nei territori montani”.

Il consigliere di Fd’I punta il dito sulla “scelta ‘carbonara’ di fare le cose nel massimo silenzio durante la calura agostana, nonostante i proclami del governatore della Regione sul costante e continuo confronto di ogni atto amministrativo con la popolazione”, e sollecita la possibilità che “i Comuni dell’Unione montana del piacentino si accollino il costo di un educatore per tenere aperta la scuola di pomeriggio”.

“Sono 645 le firme cartacee raccolte solo in una decina di giorni a Marsaglia – ha ricordato Tagliaferri – per dire che una scuola materna in piena montagna con dodici bimbi da tre a sei anni non può essere dimezzata perdendo il pomeriggio. Le famiglie hanno ritenuto necessario farsi promotori di una richiesta di intervento straordinario per difendere i diritti dei bambini che abitano (RPT) in questa piccola realtà. Molti genitori stanno valutando se spostare i bambini altrove vista questa prolungata incertezza, questi eventuali spostamenti andranno così a minare anche la stabilità delle scuole elementari”.