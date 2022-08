Scontro a Rivergaro, 3 persone al Pronto Soccorso

È di tre feriti, nessuno grave, il bilancio del sinistro stradale avvenuto poco prima delle 9 di venerdì 26 agosto sulla strada statale 45 a Rivergaro. Secondo una prima ricostruzione, una Mazda con a bordo due uomini – proveniente da Piacenza in direzione Travo – all’altezza del camping, stava svoltando a sinistra quando, in quel momento, è sopraggiunta una Volkswagen Golf condotta da una donna. Inevitabile l’impatto, con due veicoli finiti ai lati opposti del guardrail. Sul posto le ambulanze della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, in postazione a Rivergaro, e della Pubblica Assistenza della Val Trebbia. La donna al volante della Golf e un uomo a bordo della Mazda hanno riportato solo lievi contusioni; è invece stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza, in codice giallo, il secondo uomo a bordo della Mazda. I rilievi di legge sono a cura degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.