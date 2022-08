Scontro all’incrocio tra due auto, tre persone ferite

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio del 5 agosto a Piacenza, all’incrocio tra via Cella e via Boscarelli. Quattro le persone coinvolte nel sinistro, tra cui una donna incinta e una ragazza minorenne, tre delle quali condotte al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino dai sanitari, giunti sul posto con due ambulanze della Croce Rossa di viale Malta e l’auto infermieristica del 118 in postazione alla Caserma dei vigili del fuoco di strada Valnure. Le loro condizioni non sono gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale.