Scontro tra un’auto e una moto all’ingresso del ponte di Tuna, centauro ferito.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 di martedì 30 agosto e, secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 37 anni di Casaliggio, era diretto verso il centro abitato di Tuna, mentre l’automobilista era diretto verso Rivalta.

Foto 2 di 2



Ad aver la peggio il 37enne che è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando alcune contusioni. In suo soccorso i sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro: dopo averlo medicato lo hanno condotto al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Illeso l’uomo al volante dell’auto.

La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, intervenuti congiuntamente ai carabinieri della locale stazione di Gazzola.