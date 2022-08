Scontro frontale a Pontedellolio, due contusi

Scontro frontale alla circonvallazione di Ponte dell’Olio (Piacenza) poco dopo le 13 di venerdì 19 agosto. A prestare i primi soccorsi un equipaggio della Pubblica Assistenza della Val Nure, in transito per effettuare un altro servizio del 118. Sul posto è poi sopraggiunta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo per medicare i due conducenti rimasti contusi; l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure ha quindi ripreso la marcia per il servizio in sospeso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale.