Scontro frontale a San Rocco, grave motociclista di 21 anni

Grave incidente nel lodigiano al confine con Piacenza. Intorno alle 17 e 30 di venerdì 26 agosto si è verificato sulla strada statale uno scontro frontale all’altezza del centro commerciale, a San Rocco al Porto. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati frontalmente un furgone e una moto. Ad aver la peggio il centauro, un 21enne di Lodi, che è stato disarcionato dalla due ruote ed era finito nel campo adiacente alla sede stradale riportando gravi traumi.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Codogno, l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza, una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza assieme ai colleghi di Casalpusterlengo, e l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Bresso (Milano). Dopo essere stato stabilizzato dall’équipe medica, il 21enne è stato elitrasportato all’Ospedale San Matteo di Pavia in codice rosso per il ricovero nel reparto di rianimazione. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stato necessario chiudere il transito della via Emilia, entrambe le direzioni, dall’imbocco del ponte sul Po a Piazzale Milano a Piacenza. Per deviare il traffico veicolare sono intervenuti gli agenti della Questura e la Polizia locale di Piacenza.