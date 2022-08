Grave incidente nel primo pomeriggio del 20 agosto lungo la statale 45 all’altezza di Perino. Per ragioni in corso di accertamento si sono scontrate una moto e una vettura: ad avere la peggio le due persone in sella alla due ruote che sono state soccorse dai sanitari del 118 con l’auto medica giunta da Bobbio e l’ambulanza della Pubblica Valtrebbia da Travo, presente anche la Croce Rossa di Marsaglia.

Entrambi i feriti sono stati condotti in condizioni serie all’ospedale di Piacenza.

