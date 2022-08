Scontro tra due auto in via Emilia Parmense

Incidente mertedì sera intorno alle 22 e 30 in via Emilia Parmense a Piacenza all’altezza di una stazione di rifornimento. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due auto si sono scontrate. Fortunatamente, sebbene l’impatto sia stato molto violento, non si sono registrati feriti gravi. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca che ha medicato due persone rimaste contuse e le ha condotte al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto chiuso per quasi un’ora per consentire le operazioni di soccorso, fino alla rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro e la messa in sicurezza della sede stradale da parte degli uomini di Sicurezza e Ambiente.