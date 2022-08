Scuole, aree verdi e sicurezza nel secondo “caffè con Katia”: “Dialogo e confronto”

Appuntamento al bar “Panetto” di via Farnesiana 36, stamattina (10 agosto), per il secondo dei “caffè con Katia”, il ciclo di incontri settimanali con i cittadini inaugurato la settimana scorsa al Ginger Bar di via Leonardo da Vinci. Tante, anche oggi, le persone in attesa della sindaca Tarasconi: qualcuno per un saluto o una stretta di mano, la maggior parte per presentare proposte e segnalazioni volte migliorare la vivibilità della propria zona di residenza o chiedere interventi di riqualificazione, prevenzione e contrasto al degrado.

“Anche in questa occasione – sottolinea Katia Tarasconi – ho sentito non solo il desiderio di dialogo e confronto di tutti coloro che erano presenti, che ringrazio unitamente al titolare del bar Panetto, ma innanzitutto l’amore per una città che ha bisogno di cure, di attenzione e di partecipazione. Per alcune questioni occorre tempo e una progettazione più a lungo termine, ma ascoltare è il primo, fondamentale passo”. Molteplici gli argomenti all’ordine del giorno: dalle richieste di manutenzione su edifici scolastici e sistemazione dei parchi gioco – con particolare attenzione al quartiere del Corpus Domini – sino alle criticità per la sicurezza di un’arteria trafficata qual è via Farnesiana. “Di fronte ad alcune situazioni – commenta la sindaca – come le difficoltà di due mamme che hanno l’urgenza di poter contare su strutture e servizi pubblici per conciliare lavoro e famiglia, vorrei poter dare risposte immediate e risolutive, ma a entrambe ho confermato l’impegno sia per aumentare i posti negli asili nido, sia per riattivare, d’intesa con i dirigenti scolastici, l’accoglienza degli alunni prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni”.

Curiosità e attesa per il ripristino della gratuità dei bus per gli over 70, una riflessione sull’utilità e l’importanza dei gruppi di vicinato con i residenti di via Gambara e dintorni – che hanno a cuore l’area verde della loro zona – e, non da ultimo, anche alcuni omaggi per la sindaca. Un modellino tridimensionale di Palazzo Farnese e – rimarca lei con un filo di commozione – “due pensieri dolcissimi: dei biscotti preparati da una signora che voleva darmi un caloroso incoraggiamento e una foto, di grande valore affettivo, che mi è stata consegnata personalmente dal barista a nome di un giovane artista che mi ha emozionato molto”. Particolare apprezzamento, infine, per l’iniziativa del “caffè sospeso” attivata al bar Panetto: “Un segno di generosità e sensibilità che mi ha colpito e che spero possa essere un bell’esempio da seguire e diffondere”.