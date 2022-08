Sei nuove ostetriche a tempo indeterminato, un posto a Piacenza. Il bando di concorso

Le aziende Usl di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e le aziende ospedaliero-universitarie di Parma e Modena assumono a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico, sei ostetriche.

Il bando prevede l’assunzione di sei collaboratori professionali sanitari, con la qualifica di ostetrica, categoria D, così distribuiti:

− n. 1 posto presso l’Azienda USL di Piacenza;

− n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

− n. 1 posto presso l’Azienda USL di Parma;

− n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

− n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena;

− n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di sei distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di Piacenza, una per l’Azienda USL di Reggio Emilia, una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, una per l’Azienda USL di Modena e una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena) che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica – categoria D”.

Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale Azienda intenda concorrere.

Si precisa che ogni Azienda utilizzerà la graduatoria formulata in esito alla presente procedura concorsuale una volta esaurita o scaduta la graduatoria attualmente in vigore.

Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R. 27.03.2001 n. 220.

Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs. 165/01, le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Cittadinanza – Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i.

I cittadini di altri Stati devono:

− essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;

− avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

− ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici

degli Stati di appartenenza o provenienza.

Maggiore età – Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.

Idoneità fisica – Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/2008.

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

a. Possesso della Laurea in Ostetricia (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica, L/SNT1) o Diploma Universitario di Ostetrica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000).

b. Iscrizione al relativo ordine professionale.

L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 novembre 2007, n. 206

3. PRECEDENZE E PREFERENZE

Le singole Aziende applicheranno direttamente, in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla base della specifica situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge, le seguenti riserve di posti:

− Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 e 1014 comma 9 del D. Lgs. 66/2010; − L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili).

Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché documentate.

Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

La domanda si considera come presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii più domande di partecipazione al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.

Il candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzato dall’Azienda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato, per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque per le necessità informative dell’Azienda.

L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del candidato dei messaggi presenti nella casella di posta PEC individuata.

È onere del candidato comunicare all’U.O. Risorse umane – Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.

L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa dell’inesatta indicazione del recapito PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda.

*************

Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:

1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32- quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97. In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;

5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.

Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;

7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;

8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art. 8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale attestante il grado di invalidità);

9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i. Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”, dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;

10. gli ausilî eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);

11. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le seguenti:

− Azienda USL di Piacenza;

− Azienda USL di Reggio Emilia;

− Azienda USL di Parma;

− Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

− Azienda USL di Modena;

− Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.

Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta. L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

*******************

Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line:

• Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)

− Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Istituto, la sede e la data di conseguimento. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.

− Cittadinanza;

− iscrizione nelle liste elettorali;

− eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero);

− dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;

− godimento dei diritti civili e politici;

− obblighi di leva.

• Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI

È possibile allegare:

− l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;

− l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;

− l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico; − l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.

• Nella sezione TITOLI ACCADEMICI

È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici e di studio conseguiti alla data di

scadenza del bando, rispetto a quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.

• Nella sezione PUBBLICAZIONI

È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato .pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.

• Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

È possibile allegare il curriculum vitae in formato .pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con

firma digitale) e reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

• Nella sezione TITOLI DI CARRIERA

È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali, co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN, presso IRCCS pubblici e/o privati o presso altre PP.AA

Devono essere indicate:

− le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro (nel caso di servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);

− il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;

− l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;

− l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a tempo parziale.

• Nella sezione RIEPILOGO

Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi della L. 104/92.

Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione “coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente nella sezione “Allegati ai requisiti”.

Deve essere allegato il documento di identità.

Devono essere concessi i consensi richiesti.

• Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da allegare alla domanda di concorso on-line:

− Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;

− i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero- professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;

− l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale;

gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di lezione svolte.

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla presente procedura.

Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile l’Azienda USL di Piacenza.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

• Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;

• il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati

nel presente bando;

• il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione al concorso

indicati nel presente bando;

• la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;

• l’esclusione dall’elettorato attivo;

• la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;

• l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;

• la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

• licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore

del primo contratto collettivo del comparto sanità.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.

La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente delle Professioni Sanitarie, con funzioni di Presidente, e da due esperti del profilo a concorso come componenti, individuati di concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale oltre a tre componenti supplenti, anch’essi individuati di concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda capofila, di categoria non inferiore alla C.

In relazione al numero dei candidati ammessi alla prova orale, per lo svolgimento della stessa, potranno essere costituite – nel rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – più sottocommissioni composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle Professioni Sanitarie e due esperti del profilo a concorso. Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda interessata, di categoria non inferiore alla C.

7. PROVE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a) Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza professionale, etico deontologica, legislativo sanitaria della disciplina professionale dell’Ostetrica. Potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

b) Prova pratica: predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla pratica professionale dell’Ostetrica. Potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

c) Prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese, e di elementi di informatica. Potrà essere effettuata anche on-line.

La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;

• 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: 15;

• titoli accademici e di studio: 6;

• pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

• curriculum formativo e professionale: 6

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei relativi elaborati.

Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei concorrenti.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO E ALLE PROVE D’ESAME

L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.

La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (www.gazzettaufficiale.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.

L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:

• sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni”;

• sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi – Informazioni/esiti prove;

• sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella sezione Bandi di concorso;

• sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;

• sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e A vvisi;

• sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso.

L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio di sufficienza nella prova scritta determina la nullità della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.

Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.

Non saranno effettuate convocazioni individuali.

Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei giorni e/o orari fissati.

La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree.

10. APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e, successivamente, approva sei distinte graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.

L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i.

Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.

Ai sensi dell’art.1 della Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.

Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione delle stesse, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale la cui copertura dovesse rendersi necessaria entro tale termine, ai sensi del Piano Triennale dei Fabbisogni approvato da ciascuna azienda.

Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).

E’ facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 61 L. 24.12.2003 n. 350.

In questo caso:

• il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;

• il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.

Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.

11. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21.05.2018 del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.

Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:

– quando il candidato non assume servizio alla data stabilita, salvo proroga per giustificato e documentato motivo;

– in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti, accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.

L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e delle loro future eventuali modificazioni.

12. DISPOSIZIONI FINALI

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.

Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (0523.398821 / 8795).

Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai singoli uffici delle Aziende partecipanti.