Sempre più università nell’ospedale di Piacenza: a Pediatria 5 specializzandi

Il professor Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Materno infantile dell’Ausl di Piacenza, è diventato nei giorni scorsi professore associato dell’Università di Parma. In questo modo, il reparto di Pediatria e Neonatologia da lui diretto diventa parte integrante dell’ateneo. Prosegue così l’integrazione tra Ausl e università di Parma, con l’obiettivo di clinicizzare le unità operative, il che significa creare all’interno degli ospedali piacentini le sedi per lo svolgimento delle attività didattiche unoversitarie. Dopo il reparto di Ortopedia e Traumatologia, giù integrato con l’ateneo di Parma, è la volta di Pediatria.

“Mantenere il reparto di Pediatria collegato all’università era tra gli obiettivi che avevo annunciato – dice il professor Biasucci nella conferenza stampa alla direzione Ausl di Piacenza – quando sono stato nominato direttore del reparto piacentino, nel 1999”. “Da un anno abbiamo già 5 specializzandi dell’Università di Parma, – aggiunge – che si alternano ogni 3 mesi in turni diurni, il nostro obiettivo è di poter aumentare questo numero, aggiungendo anche i turni di notte, come occasione ulteriore di crescita professionale”.

Il direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza Andrea Magnacavallo ha espresso così la sua soddisfazione per la nomina di Biasucci: “Sono contento di questa nomina, perchè si va avanti nello sviluppo della sanità piacentina, dal punto di vista personale sono contento perché riguarda un professionista di grande valore, sia dal punto di vista clinico e manageriale, oltre che scientifico perché proviene già dall’ambito accademico. Biasucci un professionista capace di sviluppare pediatria e neonatologia, siamo un punto di riferimento a livello regionale ed extra regionale, dal punto di vista del comportamento alimentare ad esempio”.

Biasucci ha ringraziato per le parole spese nei suoi confronti: “La prima cosa che mi viene da dire che questo è il riconoscimento di un desiderio che non mi ha mai abbandonato, quello di continuare a lavorare in ambito universitario.

Per questo sempre ho avuto la spinta per l’aggiornamento, per dare dare le risorse migliori ai nostri bambini”.

Ha poi ringraziato il lavoro svolto dal personale del reparto che ha consentito di raggiungere obiettivi importanti. Due anni fa Biasucci ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia, condizione che gli ha permesso di partecipare nei mesi scorsi all’iter indetto dall’università di Parma per nominare i docenti della nuova sede piacentina.