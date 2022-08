Sentiero del Tidone, domenica 21 agosto escursione a Romagnese

Dopo gli appuntamenti “Weekend zaino in spalla”, la rassegna di escursioni a piedi e in bicicletta “Val Tidone Lentamente”, promossa dall’associazione “Sentiero del Tidone APS” e organizzata da guide escursionistiche ambientali, riprende a pieno ritmo: sono infatti previste escursioni ogni weekend fino alla fine di settembre. La prossima escursione si svolgerà domenica 21 agosto, avrà nuovamente come scenario l’alta Val Tidone e si abbinerà all’evento storico e gastronomico “Sagra della brusadela”, tipico piatto della zona di Romagnese, in provincia di Pavia.

La camminata, organizzata dalla guida AIGAE Mirna Filippi, prevede il ritrovo al parcheggio del campo sportivo di Romagnese alle ore 10 e permetterà ai partecipanti di immergersi nei boschi della zona circostante lungo l’alveo del torrente Tidone in formazione, tra rocce e guadi (da cui prende il nome l’iniziativa) per poi rientrare e partecipare alla manifestazione dedicata alla specialità del territorio, la cui tradizione narra fosse un pezzettino di pasta di pane buttato nel forno per saggiarne la temperatura prima della cottura di altri prodotti: ne usciva una focaccina gustosa e profumata da accompagnare, ieri come oggi, a salumi e vino. L’escursione, di circa 7 chilometri con un dislivello in salita di circa 300 metri, di difficoltà turistica\escursionistica e consigliata dai 12 anni, richiede tassativamente scarpe da trekking con suola scolpita e consiglia l’uso dei bastoncini e permette di percorrere il crinale in quota della Val Tidone, in un ambiente incontaminato e selvaggio dove spiccano piccoli borghi in sasso, tra cui il bel paesino di Canedo. Pranzo al sacco: prevedendo un percorso di un paio di ore si consiglia di gustare brusadela e gli altri prodotti al rientro a Romagnese in occasione della sagra.

La quota di partecipazione è di € 12 per gli adulti, € 10 per i soci dell’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’ e gratis per i minori di 18 anni: l’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 19 agosto e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook, oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 (anche WhatsApp), oppure tramite email filippimirna@gmail.com. Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu.