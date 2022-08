Serate letterarie di Travo, il 18 appuntamento con Mariapia Veladiano

La letteratura torna protagonista alle Serate letterarie di Travo giovedì 18 agosto. Sotto la torre del castello Anguissola arriva la scrittrice vicentina Mariapia Veladiano che, in dialogo con Anna Leonida, presenta il romanzo Adesso che sei qui pubblicato per i tipi di Guanda nel 2021.

Il libro affronta il tema della malattia raccontando la lenta discesa nell’oblio dell’Alzheimer di zia Camilla e la reazione della nipote Andreina, che si sforza di costruire per sé e per la zia una quotidianità diversa, fatta di attenzioni e delicati equilibri. La convivenza con “il signor Alzheimer” è faticosa e dolorosa, ma anche costellata di momenti spensierati e leggeri, come un bagno rilassante o la cura dell’orto, piccole cose che danno senso alla vita e la rendono bella anche nella malattia. Andreina riesce a tessere attorno alla zia una rete di donne capaci di cura e bisognose di cura a loro volta: lo scambio di affetti e di emozioni che si crea fra loro le rende una famiglia, in cui il legame più importante è l’amore. L’appuntamento è alle ore 21.15 nella piazzetta dell’asilo di via Borgo Est. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia la presentazione si svolgerà regolarmente nella sala polivalente all’interno della biblioteca, in via Anguissola 8.

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.

L’AUTRICE – Mariapia Veladiano è nata a Vicenza. Laureata in Filosofia e Teologia, ha insegnato lettere per più di vent’anni ed è stata preside a Rovereto e Vicenza. Collabora con Repubblica e con la rivista Il Regno. La vita accanto, uscito per Einaudi Stile Libero, è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010 e secondo al Premio Strega 2011. Successivamente Veladiano ha pubblicato Il tempo è un dio breve (Einaudi Stile Libero), Messaggi da lontano (Rizzoli), Ma come tu resisti, vita (Einaudi Stile Libero), Parole di scuola (edizioni Erickson), Una storia quasi perfetta (Guanda) e LEI (Guanda).

Adesso che sei qui è uscito nel gennaio del 2021, sempre per Guanda editore.

INFO e AGGIORNAMENTI:

www.gianaanguissolatravo.it

www.fb.com/ConcorsoGianaAnguissola

www.instagram.com/gianaanguissolatravo