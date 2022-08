Serie C, esordio a Crema per il Piacenza, il Fiorenzuola sfida in casa la Fermana

Ci siamo. Domenica 4 settembre, con una settimana di ritardo, comincia il campionato di Serie C, che vede protagoniste anche quest’anno il Piacenza Calcio e l’U.S. Fiorenzuola 1922, rispettivamente nel girone A e nel girone B. Nella mattinata del 26 agosto il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso delle società Campobasso e Teramo, escludendole dunque dalla terza serie del campionato italiano di calcio. La Serie C terminerà domenica 23 aprile 2023.

Debutto stagionale allo stadio “Voltini” di Crema per il Piacenza, che sarà ospite della Pergolettese. Esordio stagionale in casa per il Fiorenzuola, che al “Pavesi” sfiderà la Fermana.

Scarica il .pdf del calendario: Girone A | Girone B

IL CALENDARIO DI PIACENZA E FIORENZUOLA

Niente derby piacentino, dunque, in questa stagione. Il Piacenza rientra nel girone A insieme a squadre di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Trasferte al Centro Italia attendono il Fiorenzuola che, nel girone B, affronterà squadre di Veneto, Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Abruzzo e Sardegna.

PIACENZA CALCIO (GIRONE A) (.pdf)

1a giornata Pergolettese – Piacenza

2a giornata Piacenza – Virtus Verona

3a giornata Piacenza – Feralpisalò

4a giornata Arzignano Valchiampo – Piacenza

5a giornata Piacenza – Albinoleffe

6a giornata Sangiuliano – Piacenza

7a giornata Piacenza – Juventus Next Generation

8a giornata Pro Vercelli – Piacenza

9a giornata Piacenza – Renate

10a giornata Trento – Piacenza

11a giornata Piacenza – Padova

12a giornata Mantova – Piacenza

13a giornata Piacenza – Pordenone

14a giornata Lecco – Piacenza

15a giornata Novara – Piacenza

16a giornata Piacenza – Triestina

17a giornata Pro Sesto – Piacenza

18a giornata Piacenza – Pro Patria

19a giornata Vicenza – Piacenza

U.S. FIORENZUOLA 1922 (GIRONE B) (.pdf)

1a giornata Fiorenzuola – Fermana

2a giornata Vis Pesaro – Fiorenzuola

3a giornata Ancona – Fiorenzuola

4a giornata Fiorenzuola – Lucchese

5a giornata Imolese – Fiorenzuola

6a giornata Fiorenzuola – Reggiana

7a giornata Olbia – Fiorenzuola

8a giornata Fiorenzuola – Aquila Montevarchi

9a giornata Fiorenzuola – Gubbio

10a giornata Cesena – Fiorenzuola

11a giornata Fiorenzuola – Virtus Entella

12a giornata Recanatese – Fiorenzuola

13a giornata Fiorenzuola – Carrarese

14a giornata Pontedera – Fiorenzuola

15a giornata Fiorenzuola – Alessandria

16a giornata Torres – Fiorenzuola

17a giornata Fiorenzuola – Rimini

18a giornata Siena – Fiorenzuola

19a giornata Fiorenzuola – San Donato Tavarnelle