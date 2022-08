Serie C: il debutto slitta al 4 settembre, Coppa Italia “a data da destinarsi”

La prima giornata di andata del campionato di serie C si giocherà il 4 settembre 2022 anziché 28 agosto. E’ la stringata comunicazione arrivata della Lega Pro che ufficializza lo slittamento di una settimana dell’inizio del campionato.

“Il Presidente della Lega Pro, – recita la nota ufficiale – visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023”.

E’ questa infatti la diretta conseguenza della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso. L’udienza del Consiglio di Stato per discutere il ricorso del Campobasso (a cui si è aggiunto quello del Teramo) contro l’esclusione dalla Serie C è infatti stata fissata per il prossimo 25 agosto, a soli tre giorni dalla prima giornata di campionato (e con i calendari ancora da sorteggiare). Impossibile dunque non spostare l’inizio della nuova stagione, che vede ai nastri di partenza Piacenza (Girone A) e Fiorenzuola (Girone B) – è. Per quanto riguarda il primo turno fissato per il 21 agosto di Coppa Italia, è stato rinviato a data da destinarsi.