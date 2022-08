Serie C verso il rinvio, la Lega Pro “Gravissimo danno economico”

“Lega Pro ha pieno rispetto della giustizia, tuttavia evidenzia che il rinvio del Campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione e a tutti i club di Serie C”.

Così in una nota la Lega Pro dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha respinto la richiesta di FIGC di anticipare l’udienza relativa alla vicenda del Campobasso. “Lega Pro – prosegue il comunicato – è quindi costretta a prendere atto della decisione del Consiglio di Stato e dopo aver consultato a stretto giro il Consiglio Direttivo assumerà i provvedimenti conseguenti anche relativi alla data d’inizio del Campionato”.

L’udienza del Consiglio di Stato per discutere il ricorso del Campobasso (a cui si è aggiunto quello del Teramo) contro l’esclusione dalla Serie C è infatti stata fissata per il prossimo 25 agosto, a soli tre giorni dalla prima giornata di campionato (e con i calendari ancora da sorteggiare); l’inizio della nuova stagione – che vedrà ai nastri di partenza Piacenza (Girone A) e Fiorenzuola (Girone B) – pare dunque destinato a slittare. Da chiarire anche la situazione della Coppa Italia di Serie C, con il primo turno fissato per il 21 agosto.