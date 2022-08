“Shakespeare’s Women” a Palazzo Farnese sabato 27 agosto

È confermato per domani, sabato 27 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Farnese, lo spettacolo “Shakespeare’s Women”, la produzione originale del Theatre Of Eternal Values (Tev) che racconta storie e drammi delle celebri eroine del grande Bardo. Lo spettacolo è in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Dopo quattrocento anni lo spirito di William Shakespeare incontra i suoi personaggi femminili: da Ofelia a Lady Macbeth, le eroine shakespeariane si raccontano, si confidano e si confrontano, cercando la propria identità e rivelando vissuti attuali, vicini a quelli delle donne odierne. Sul palco Ofelia (Monia Giovannangeli), Lady Macbeth (Alexandra Maitland Hume), Caterina D’Aragona (Nicolette van T’hek), Titania (Adda Van Zanden), Giovanna D’Arco (Deborah Eckman) e William Shakespeare (Victor Vertunni). Lo spettacolo è scritto da Monia Giovannangeli e diretto da Eric Loren. I costumi di Caterina Monaco. Musiche suonati dal vivo da Emma Turley e Alessandro Martin e le luci sono di Maxim Vertunni.

Prenotazione online attraverso TicketOne; è comunque possibile acquistare direttamente i biglietti prima degli spettacoli alla biglietteria di Palazzo Farnese dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e la sera stessa degli eventi. Per informazioni consultare il sito www.estatefarnese.com oppure scrivere a info@estatefarnese.com e telefonare al 331-3821441.