Silvia Zanardi non si ferma più: oro nella Madison agli Europei!

Silvia Zanardi non smette di stupire: agli Europei di ciclismo su pista di Monaco, dopo le medaglie d’argento conquistate nella Corsa a Punti e nell’inseguimento a squadre, la 22enne campionessa di Fiorenzuola è salita sul gradino più alto del podio nella Madison insieme alla compagna di squadra Rachele Barbieri. Al termine di una grande prova, hanno preceduto Francia e Danimarca: “E’ incredibile aver vinto, era la prima Madison insieme, siamo molto contente è una vittoria inattesa – le parole delle due azzurre -. E’ un risultato speciale per noi e per tutta la Nazionale, siamo molto felici”. Si tratta dell’undicesima medaglia per la spedizione azzurra a questi Europei, la terza d’oro.

Un’altra strepitosa affermazione per Silvia Zanardi, che si conferma su altissimi livelli anche nel “mondo dei grandi” dopo le quattro medaglie conquistate alla fine di luglio agli Europei Under 23.

“UNA GRANDE CAMPIONESSA CHE FA ONORE ALLO SPORT PIACENTINO” – “In una stagione agonistica che sta regalando grandi soddisfazioni e grandi risultati al mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, desidero complimentarmi con Silvia Zanardi, un’atleta che con piazzamenti e successi prestigiosi sta dimostrando di essere davvero una grande campionessa, e un’autentica conferma, nonostante la sua giovanissima età”. Così in una nota Robert Gionelli, Delegato Provinciale CONI. “Il titolo europeo conquistato oggi nella Madison, dopo le due medaglie d’argento vinte nei giorni scorsi nell’inseguimento e nella corsa a punti – prosegue -, consacrano Silvia come una delle più forti e promettenti cicliste a livello internazionale, grande continuatrice della tradizione ciclistica femminile piacentina che ha sempre regalato grandi successi al nostro territorio. Grazie Silvia per il tuo straordinario ed encomiabile impegno e complimenti per i meritati, prestigiosi, successi che fanno onore allo sport piacentino”.