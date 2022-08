“Situazione muri Ricci Oddi indecente, presto la trasformazione in fondazione”

Sopralluogo nel pomeriggio del 18 agosto dell’assessore comunale alla Cultura Christian Fiazza alla Galleria d’arte Ricci Oddi dopo l’infiltrazione di acqua dal tetto che nella mattinata di giovedì aveva causato l’allagamento di una delle sale espositive. Per l’assessore della giunta Tarasconi, insediata da poco più di un mese, è stata l’occasione anche per esprimersi sul futuro prossimo dell’istituzione culturale della nostra città.

Riguardo al problema dell’acqua piovana, Fiazza ha spiegato che i tecnici comunali hanno appurato la presenza di un vetro rotto in uno dei lucernari del tetto risalenti alla costruzione dell’edificio nel 1930: “Un vetro rotto, probabilmente dalla grandine, dal quale è colata l’acqua all’interno della galleria. Si è così provveduto a mettere un telo per evitare che si ripeta l’infiltrazione e martedì mattina verrà sostituito il vetro. I tecnici effettueranno un ulteriore sopralluogo per valutare anche la condizione delle guaine e stabilire se intervenire in via preventiva”. “Si tratta di un episodio – ha precisato l’assessore – che non ha interessato le opere d’arte, ma questa è stata una fortuna. Devo far notare che la situazione dei muri della galleria è indecente, con incrostazioni che si sono accumulate negli anni e per questo occorre intervenire con azioni di risanamento strutturale”. “Un motivo in più – aggiunge – per questo occorre agire non appena possibile, a settembre, per concludere il percorso di trasformazione della galleria in una fondazione. E’ maturo questo passaggio che riguarda la modifica dello Statuto, con il parere favorevole del Comune”.

“La trasformazione in fondazione – precisa Fiazza – renderebbe la galleria un soggetto più appetibile dai privati, le consentirebbe di partecipare a bandi e di ottenere forme diverse di finanziamento, oggi precluse. Penso a una Ricci Oddi aperta anche a iniziative con main sponsor privati, con la possibilità di concederla anche per eventi che la valorizzino. Possiamo pensare anche di redigere un albo di questi sostenitori privati”. “Voglio ringraziare i due custodi e la direttrice Lucia Pini – conclude Fiazza – che mi hanno subito contattato per segnalarmi il problema che si era verificato a causa della pioggia, mi spiace invece che i consiglieri di amministrazione del Comune di Piacenza non si siano palesati, almeno formalmente, in questa occasione”.

Sulla situazione della Galleria e l’inconveniente dell’infiltrazione della pioggia era intervenuto con un tweet anche il consigliere di amministrazione Corrado Sforza Fogliani:

Silenzio sull’acqua in Ricci Oddi, figurarsi: quelli dell’edizione Mazzocca sono nostri protetti da sempre. E poi, sono stati bravissimi anche stavolta, hanno subito messo a posto tutto. Con dei secchi 👏👏👏 — Cor. Sforza Fogliani (@SforzaFogliani) August 19, 2022

