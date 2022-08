“Solidarietà alla collega minacciata: l’avvocato difensore non va mai confuso con l’assistito”

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza esprime solidarietà alla collega Avv. Nadia Fiorani, vittima di minacce e insulti tramite messaggi sui social network“. Lo scrive in una nota lo stesso consiglio. “Alcune persone si sono sentite in diritto di versare astio nei confronti della collega solo perché svolge il proprio ruolo difensivo in un procedimento penale che ha avuto ampio spazio sui media. E una condotta inaccettabile e chiara manifestazione di inciviltà e ignoranza della materia”.

“Purtroppo occorre ricordare (ma nel 2022 in Italia non dovrebbe essercene bisogno) alcuni principi

fondamentali dello stato di diritto e del ruolo del difensore, ossia che il diritto di difesa deve essere garantito a tutti e che il ruolo del difensore non deve mai essere identificato con il proprio assistito”.

“L’avvocato talvolta difende l’imputato e talvolta la persona offesa, sempre e comunque garantisce

voce a tutte le parti coinvolte nel processo penale e rispetto delle norme di diritto – viene sottolineato -. Ne consegue che deve essere severamente censurato e condannato ogni attacco subito dalla Collega poiché la funzione difensiva dell’avvocato merita rispetto e deve essere esercitata senza alcun vincolo, ostacolo o minaccia di sorta e a garanzia di chiunque. Quanto si è avuto modo di leggere in alcuni dei predetti messaggi sui social network rappresenta un’evidente e allarmante deriva di ignoranza che rischia di riportarci indietro di secoli”.

“Non è tollerabile, perché disumano, il linciaggio dell’imputato e l’offesa di chi esercita il mandato

difensivo. Sono solo espressione della più bieca cattiveria” conclude la nota.