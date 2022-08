Ha riportato un trauma cranico e una profonda ferita al capo una donna rimasta vittima di una rovinosa caduta accidentale avvenuta poco dopo le 19 di lunedì 22 agosto. La bagnante, una 50enne di origine rumena, si trovava nel greto del Trebbia a Travo, all’altezza del ponte stradale si Statto, quando dev’essere scivolata sulle rocce e cadendo ha battuto la testa. Immediati sono scattati i soccorsi attivati da altre persone presenti in quel momento sulle rive del fiume. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo, l’auto infermieristica del 118 di Piacenza e l’elisoccorso decollato da Parma. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata medicata e quindi elitrasportata in codice giallo all’Ospedale Maggiore della città ducale.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per un supporto tecnico-operativo sia per quanto ha riguardato il recupero della donna ferita che in ausilio al personale dell’eliambulanza.