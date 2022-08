Supporto e progettazione, la Prefettura a fianco dei piccoli Comuni

Il Prefetto di Piacenza, d’intesa con la Coordinatrice Piccoli Comuni di ANCI Emilia-Romagna e in collaborazione con il Direttore di sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – CeCAP Centro di ricerca per il Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche, promuove un’iniziativa di informazione e affiancamento ai Comuni di piccole dimensioni della Provincia.

L’obiettivo del progetto è offrire “un supporto agli enti locali, per fare fronte alle molteplici sfide che l’attuale contesto storico pone”. Nello specifico: “sviluppare e rafforzare competenze strategiche per promuovere innovazione interna ed esterna, favorendo l’accessibilità, la semplificazione, la trasparenza e la crescita digitale nell’azione amministrativa; arricchire il patrimonio di competenze dei funzionari pubblici, attraverso processi innovativi di apprendimento, che consentano lo sviluppo di una cultura professionale e organizzativa, unitaria e condivisa; promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di politiche e servizi attenti ai nuovi bisogni della società provinciale, fondati sul passaggio ad una cultura organizzativa adattiva, dando valore a risultati e impatti ottenuti dalle esperienze, innovando la programmazione delle politiche pubbliche in generale e favorendo strategie di collaborazione e integrazione tra gli Enti”.

In particolare – spiega la Prefettura -, sarà attivato un laboratorio aperto di innovazione, ossia un percorso di progettazione partecipativa e condivisa tra gli Enti, in cui si generino scambio e confronto di idee per la valorizzazione del territorio e l’adozione di politiche comuni. La prima fase consisterà nella mappatura dei fabbisogni formativi negli Enti, mediante la somministrazione di un questionario sui seguenti temi: digitalizzazione; legalità e buona amministrazione; sostenibilità e sviluppo del territorio; contabilità pubblica; valore pubblico e performance organizzativa; europrogettazione, project management e rendicontazione di progetti PNRR; forme di collaborazione e gestione associata di funzioni e servizi.

L’iniziativa sarà presentata il 7 settembre, alle ore 17,30, nel Salone delle Armai della Prefettura di Piacenza, alla presenza dei Sindaci dei comuni interessati, dei rappresentanti della Regione, della Provincia e di Anci Emilia-Romagna.