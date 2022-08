Tagliaferri (Fdi) “Compensare gli aumenti del teleriscaldamento”

Intervenire sul governo nazionale per compensare gli aumenti vertiginosi registrati nel settore del teleriscaldamento. A chiederlo è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia in una interrogazione in cui denuncia “la grave dimenticanza del governo nazionale” per ridurre e compensare i forti aumenti registrati in tale settore”. Nell’atto ispettivo si specifica poi che “il caro bollette pesa soprattutto sulle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia servite da Iren”, mentre l’intervento calmierante del governo ha toccato solo il prezzo del gas metano ma al momento non ha riguardato il teleriscaldamento.

Sottolineando come la stessa Iren abbia richiesto “un emendamento al decreto Sostegni per ridurre l’aliquota Iva per il teleriscaldamento almeno al 5 per cento, ossia al pari di quella applicata sul gas metano” e come questa disparità di trattamento vada a scapito di un sistema risultato ampiamente vincente da un punto di vista ambientale, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia chiede alla giunta regionale anche “come intenda sostenere le numerose famiglie in difficoltà per il caro riscaldamento, considerando che i rincari pesano anche su un ceto medio che aspetta già l’inverno con i brividi”.