Tagliaferri (Fd’I) “La Regione intervenga per le imprese con risorse contro il caro cantieri”

“La Regione intervenga per contenere il ‘caro cantieri'”. A chiedere un intervento a sostegno del sistema edilizio alle prese con l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime è Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia che, a sostegno delle proprie richieste, cita alcune situazioni della provincia di Piacenza.

“A Piacenza e provincia non si era forse mai vista, tra gli atti pubblici della Provincia in albo pretorio, la necessità di inserire una maggiorazione economica rispetto all’appalto in corso d’opera, invece solo negli ultimi giorni sono già cinque i via libera alle maggiorazioni di spesa, vale a dire ai fondi ulteriori da dare alle imprese per rispondere ai prezzi schizzati alle stelle delle materie prime e a quelli dell’energia, alle bollette”, spiega il consigliere regionale di Fd’I che sottolinea come “all’istituto tecnico agrario “Raineri Marcora” l’intervento per il miglioramento delle prestazioni energetiche, quindi andando ad agire ad esempio sui serramenti, è ora di 615mila euro, mentre l’appalto nel 2021 era stato aggiudicato per 331mila euro, praticamente la metà; e a Zerba, i lavori di ripristino e consolidamento della sovrastruttura stradale, in diversi tratti della Provinciale 18, hanno ora un importo di 200mila euro, quando nel 2020, l’intervento era stato affidato alle ditte per 132mila euro”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “quante risorse intenda stanziare per sostenere gli enti locali, in particolare i Comuni, per opere di messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole, e perché in questi anni in cui la Regione ha annunciato investimenti milionari non siano state previste risorse per queste finalità”.