Tagliaferri (FdI) “Sbloccare i sussidi per gli insegnanti precari”

Sbloccare i sussidi per gli insegnanti precari. A chiederlo è, in un’interrogazione, Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia in cui si ricorda come “il mondo della scuola vive una stagione di grande difficoltà, soprattutto i precari della scuola e i disoccupati del mondo dell’istruzione che dallo scorso giugno aspettano la liquidazione delle rate pregresse delle indennità di disoccupazione: molti di questi lavoratori hanno contattato lo scrivente sottolineando che non solo i loro sussidi sono in ritardo, ma che, contattate diversi sedi decentrate dell’Inps, è stato loro risposto che il Ministero della Scuola e la Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora dato indicazioni sulla data in cui verranno sbloccati questi pagamenti”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta “se intenda attivarsi, anche in Conferenza Stato-Regioni per sensibilizzare il Governo a risolvere questa situazione assicurando ai precari e disoccupati della scuola l’erogazione di quanto spetta loro di diritto”.