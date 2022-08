Tagliaferri (Fdi): “Stop al “docente esperto” e stipendi più dignitosi per tutti gli insegnanti” 

“Stralciare la controversa figura del “docente esperto” presente nel decreto Aiuti del Governo Draghi e prevedere risorse economiche per dare soddisfazione a tutti i docenti”. E’ quanto Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, chiede alla Regione di “ottenere dal Governo”.

“È urgente – spiega Tagliaferri in un’interrogazione – attivarsi per organizzare un tavolo di confronto con il Governo nazionale e le categorie sindacali del settore scuola per capire quali siano le reali intenzioni e si deve individuare, insieme al Ministro dell’Istruzione, delle risorse per chiudere il negoziato in atto per il contratto di un milione di persone.