Tarasconi a Roma per le aree militari “Faremo il possibile per il mercato Casali nelle scuderie”

“Oggi sono stata a Roma in giornata e ho incontrato la task force per la valorizzazione degli immobili del Ministero della Difesa.

Abbiamo parlato del futuro delle aree militari di Piacenza”. Lo spiega il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi in un post su Facebook che racconta la giornata di incontri nella capitale. La prima cittadina ha partecipato anche a quello organizzato dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta al Nazareno coi sindaci dem dedicato alle elezioni politiche.

Sulle aree militari, Tarasconi aggiunge: “Un tema cruciale per la nostra comunità ed è per questo che ho voluto andare di persona all’inizio del mio mandato. Sono soddisfatta: il lavoro da fare è davvero tanto, perché certe situazioni sono in stallo da anni, ma sono soddisfatta. Abbiamo parlato della Pertite e del parco che tutti vorremmo veder sorgere in quell’area, mettendo sul tavolo le questioni che ancora sono da affrontare. Abbiamo parlato di piazza Casali che coinvolge i commercianti del mercato coperto. È un tema a cui tengo molto e ho proposto di valutare la possibilità che le attività commerciali vengano trasferite nell’ex scuderia militare della caserma Nicolai, che si trova proprio in piazza Casali e consentirebbe ai commercianti di rimanere dove hanno sempre lavorato. Inoltre questa soluzione consentirebbe di abbattere il mercato coperto, ricavando posti auto e dando una visibilità finalmente adeguata all’ex Chiesa del Carmine. È solo un’ipotesi ma ho trovato persone ben disposte e faremo il possibile per proseguire su questa strada”.