Temperature in calo e cielo nuvoloso: così inizia la settimana secondo le previsioni di Arpae. Nel pomeriggio di martedì 30 agosto si attendono piogge ed eventi di carattere temporalesco su tutto il territorio della provincia di Piacenza. Dopo la tregua notturna le precipitazioni riprenderanno nelle ore mattutine di mercoledì 31 e si arresteranno entro il pomeriggio, lasciando qualche nube sparsa.

LE TEMPERATURE – Nella giornata di martedì 30 agosto il maltempo ridurrà l’escursione termica, con un abbassamento della temperatura massima, che si attesterà sui 27 gradi in città e sui 22 gradi in alta quota. La colonnina di mercurio scenderà fino ai 21° in città e in pianura, mentre sono attesi 16° sui colli piacentini. Situazione pressoché analoga quella attesa per mercoledì 31 agosto: a Piacenza e nei comuni di pianura la forbice resterà identica (massima 27°, minima 21°); sui rilievi si alza di un punto la minima (17 gradi) mentre la massima resterà invariata sui 22 gradi.

GIORNI SUCCESSIVI – “Flussi occidentali – fa sapere Arpae – manterranno condizioni di variabilità per tutto il periodo con possibilità di precipitazioni irregolari. Le temperature, dopo una flessione iniziale, tenderanno gradualmente a risalire mantenendosi tuttavia un po’ inferiori alla norma del periodo specialmente nei valori massimi”.