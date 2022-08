Tenta di scassinare un distributore di alimenti freschi a Gossolengo, ma il colpo fallisce

Fallisce il colpo ad un distributore di alimenti a Gossolengo (Piacenza). Lo fa sapere in una nota la società Sicuritalia Ivri. Ieri notte, intorno all’1 e 30, un uomo ha tentato di forzare, con attrezzi da scasso, un distributore automatico di prodotti alimentari freschi, con l’intento di rubarne l’incasso. I movimenti sospetti sono stati notati da un cittadino del luogo, che ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine, le quali hanno provveduto ad allertare le pattuglie delle Guardie Giurate Sicuritalia Ivri, impegnate in un giro ispettivo in zona.

Prontamente giunte sul posto, le guardie giurate hanno trovato un borsone nero contenente un flessibile e diversi cacciaviti, che l’uomo, poi fuggito, avrebbe utilizzato per il tentativo di scasso. Dai primi accertamenti non risulta essere stato asportato nulla.