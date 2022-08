Tentano furto in un’azienda: ladri fermati dalla Polizia con l’aiuto di Metronotte

È successo nella notte di venerdì 5 agosto, intorno alle 3. Le telecamere di sorveglianza di un’azienda piacentina hanno rilevato un movimento, facendo scattare l’allarme presso la sede di Metronotte. All’arrivo della guardia giurata i due malviventi sono risaliti in auto nei pressi della sbarra d’ingresso e si sono dati alla fuga, inseguiti da due auto di Metronotte da via del Commercio per poi raggiungerli e bloccarli in via Caduti sul Lavoro, dove la Polizia di Stato ha fermato i due individui per le procedure di rito, coadiuvati da una pattuglia della Guardia di Finanza.

I malintenzionati non hanno avuto il tempo di compiere il furto o arrecare danni grazie alla velocità d’intervento di Metronotte e delle forze dell’ordine.