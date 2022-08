Terzo Polo, Sbalbi e De Canio candidati nel collegio uninominale

Anche per Azione e Italia Viva, il Terzo Polo, è arrivato il momento di svelare i nomi dei candidati che correranno ai collegi uninominali della Camera e del Senato. Nella scelta dei candidati Piacenza la fa da padrona; sono infatti entrambi piacentini ed espressi dal partito di Calenda i nomi comunicati dalla segreteria regionale di Azione si legge in una nota stampa inviata in redazione.

Si tratta di Alessandro Sbalbi piacentino di 48 anni dipendente di un importante Istituto di Credito. Sarà quindi lui a contendere il primato dei voti ai candidati degli altri schieramenti sul collegio Uninominale del Senato Emilia-Romagna – U01 che comprende le Provincie di Parma, Piacenza e la parte settentrionale della Provincia di Reggio nello specifico i comuni di Boretto, Brescello, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.

La circoscrizione della Camera vede candidata Sabrina De Canio insegnante di Lingua e Letteratura Italiana e Storia presso il Liceo Artistico Bruno Cassinari di Piacenza. Quello di Sabrina De Canio è un nome noto nella cultura piacentina essendo ella Condirettrice Generale del Piccolo Museo della Poesia – Chiesa di San Cristoforo oltre che poetessa e scrittrice. Per la De Canio è quindi prevista la sfida contro la candidata piacentina del PD Beatrice Ghetti e ai candidati degli altri schieramenti che saranno ufficializzati in queste ore. Il Collegio Uninominale della Camera vede la De Canio candidata oltre che nei Comuni di Piacenza e Provincia anche in quelli della zona del fidentino e nello specifico di: Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme e Soragna.

Sbalbi e De Canio nell’accettare la candidatura esprimono in modo unanime profonda gratitudine al segretario cittadino di Piacenza in Azione, Filippo Ceruti, per aver proposto i loro nomi e si dicono entrambi onorati dal fatto che la Segreteria Nazionale di Azione con il gruppo dirigente di Italia Viva li abbiano scelti per correre sotto il simbolo del Terzo Polo nella tornata elettorale del 25 settembre 2022.

Per quanto riguarda le candidature per il plurinominale nel collegio P01 Camera dei deputati il capolista sarà uno dei big del partito Matteo Ricchetti mentre per il Senato il collegio proporzionale sarà capitanato da Sara Moretto in quota Italia Viva.