Torna la Fiera dell’Aglio di Monticelli, aperte le candidature per la partecipazione

In attesa dell’appuntamento autunnale con l’Aglio Bianco Piacentino, si aprono le candidature per

prendere parte alla 47esima edizione della Fiera dell’Aglio di Monticelli d’Ongina, in qualità di espositore.

Per valorizzare al meglio questa storica fiera Pro Loco Monticelli d’Ongina è infatti alla ricerca di creativi,

hobbisti, artigiani, produttori, rivenditori che possano offrire prodotti di qualità, attenzione all’ambiente,

promozione del territorio e dei valori culturali, ma anche dell’ingegno e della creatività, nonché delle abilità

artigianali. La manifestazione si terrà come sempre nel primo finesettimana di ottobre, precisamente da venerdì 30 settembre a lunedì 3 ottobre, articolandosi in attività di vario genere che spaziano dall’enogastronomia locale, alla cultura, nonchè alla musica e all’intrattenimento.

Per inviare la propria candidatura come espositore basta compilare il modulo di iscrizione predisposto dagli Organizzatori, disponibile al link: https://forms.gle/u9XsgcrbycYycKyq6 o richiedibile inviando una mail a prolocomonticelli@gmail.com. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 31 Agosto 2022. Per motivi organizzativi e logistici verrà fatta una selezione degli espositori candidati, il cui esito sarà

tempestivamente comunicato dagli Organizzatori entro e non oltre il 5 Settembre 2022. “La volontà comune – spiegano i promotori dell’evento – è quella di portare nuova energia ad un evento di valenza storica della Bassa Piacentina, che si è dovuto adeguare e ridimensionare a fronte delle restrizioni dettate dal periodo pandemico, ma che ora deve riuscire a tornare ai suoi albori”.