Tornano a salire le temperature massime nella prima settimana di agosto, dopo la tregua seguita ai temporali dei giorni passati. Il caldo aumenterà di nuovo con valori oltre i 35 gradi a partire da lunedì primo agosto con massime comprese tra i 31 gradi sulla fascia costiera e i 36 gradi sulle aree interne di pianura.

Secondo Arpae, martedì 2 agosto è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte al mattino; nel pomeriggio sviluppo di modesti e irregolari addensamenti cumuliformi, associati a brevi e isolati rovesci sulle aree dei rilievi; di nuovo cielo sereno nelle ore serali e notturne. Temperature minime attorno a 23 gradi, di qualche grado inferiori fuori dei principali centri urbani; massime senza variazioni di rilievo, o in lieve diminuzione, comprese tra i 31 gradi sulla fascia costiera e i 35 gradi sulle aree interne di pianura.

Cielo sereno o poco nuvoloso mercoledì 3 agosto per modesti addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi appenninici. Temperature minime attorno a 23 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree fuori dai principali centri urbani; massime in aumento, comprese tra i 32 gradi sulla fascia costiera e i 36 gradi sulle aree interne di pianura.