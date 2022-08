Tra cibo, natura e sport, la Valtrebbia è protagonista sulle pagine de The Sun, famoso tabloid inglese. Il giornalista sportivo Alex Cole racconta la sua vacanza trascorsa sulle colline di Piacenza, non tralasciando nessun dettaglio. “Trascorrere qualche giorno in questo posto – dice – vi lascerà rinfrescati”. Un dettaglio che rimanda agli sport che si possono praticare in zona, dai tuffi nel Trebbia, al kayak, quanto alla possibilità di immergersi in un luogo carico di cultura, come Bobbio, dove è possibile mangiare bene al giusto prezzo, trascorrere le serate in piccoli paesi dove non manca l’intrattenimento come Travo.

Cole ha fatto i compiti a casa: non manca la citazione di Hemingway della “Valtrebbia più bella valle del mondo”, le origini medievali di Bobbio e il suo essere stato da sfondo per la Monnalisa di Leonardo, e nel suo carnet de voyage sono appuntati quasi sempre in maniera corretta (tortelli, non tortellini!) i nostri piatti, gustati in alcuni dei ristoranti migliori del territorio, per non parlare del dettagliato resoconto degli sport che si possono praticare in zona, dal ciclismo all’escursionismo. Un ulteriore biglietto da visita per il nostro territorio, che forse inizia ad avere l’attenzione che merita.