Tragico incidente nella notte a San Rocco al Porto, muore motociclista 50enne. Nello scontro è stata coinvolta un’auto, con a bordo due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 71 e 61 anni, residenti a Piacenza. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso di Codogno per accertamenti, ma le loro condizioni sono buone.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno e l’auto medica del 118 di Casalpusterlengo, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo, residente nel Basso Lodigiano. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: la dinamica dell’impatto è infatti ancora da chiarire. Il tratto della via Emilia, che collega Piacenza al Lodigiano, è rimasto chiuso per 4 ore per consentire la messa in sicurezza della sede stradale. Al lavoro anche gli operai di Sicurezza e Ambiente per il ripristino della viabilità.