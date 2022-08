Grave incidente sull’A21 tra Caorso e Castelvetro, 4 mezzi coinvolti. L’incidente è avvenuto dopo le 13 del 25 agosto, coinvolti 3 mezzi pesanti e un furgone. Al chilometro 179 nord in seguito al tamponamento tra due mezzi pesanti, uno di questi, una cisterna carica di bitume infiammabile, si è incendiata, coinvolgendo nello scontro anche un furgone. Subito sono stati allertati i soccorsi e i vigili del fuoco. Il bilancio è ancora provvisorio: due persone decedute in seguito all’impatto e altre due sarebbero rimaste ferite in modo lieve.

L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, sia verso Piacenza che verso Brescia. Chiuso anche lo svincolo sull’A1 di Piacenza sud, sempre in entrambe le direzioni. Il personale di Autovia Padana e della Croce Rossa di Piacenza è impegnata nella distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti bloccati. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola insieme ai mezzi del 118 e all’eliambulanza. Il presidio della viabilità è stata affidata alla Polastrada di Piacenza.

Foto 2 di 2



Foto 3 di 5









IN AGGIORNAMENTO