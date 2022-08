Tricolori giovanili su pista, doppia medaglia per VO2 Team Pink e Cadeo Carpaneto

Doppia medaglia inaugurale per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink e per il Cadeo Carpaneto ai Tricolori giovanili su pista di Dalmine iniziati martedì. Per il VO2 Team Pink nella Velocità a squadre, la piacentina Arianna Giordani ha contribuito al bronzo dell’Emilia Romagna; stesso discorso per la ligure Irma Siri e per la reggiana Linda Ferrari, d’argento nel quartetto emiliano-romagnolo. Per il Cadeo Carpaneto nelle Allieve, la varesotta Martina Barbiero ha centrato il bronzo nella Velocità a squadre con l’Emilia Romagna, mentre nell’Inseguimento a squadre Allieve argento per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà.

Risultati

Inseguimento a squadre Allieve: 1° Veneto (Matilde Cenci, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Virginia Iaccarino, Silvia Bordignon) 3 minuti 53 secondi 022, 2° Emilia Romagna (Martina Barbiero, Sofia Cabri, Irma Siri, Linda Ferrari) 4 minuti 0 secondi 572, 3° Friuli Venezia Giulia (Chantal Pegolo, Martina Montagner, Bianca Perusin, Gaia Bertogna) 4 minuti 3 secondi 802, 4° Lombardia (Silvia Milesi, Greta Pighi, Misia Belotti, Lucia Brillante Romeo) 4 minuti 4 secondi 509

Velocità a squadre Allieve: 1° Veneto (Siria Trevisan, Susan Paset, Giorgia Pavanetto) 42 secondi 324, 2° Piemonte (Camilla Bezzone, Anita Baima, Silvia Ricciardi) 42 secondi 583, 3° Emilia Romagna (Martina Barbiero, Martina Conti, Arianna Giordani) 43 secondi 598, 4° Friuil Venezia Giulia (Piera Barattin, Laura Padovan, Hermina Lover Medeot) 44 secondi 350.