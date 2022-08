“Troppi accessi e pochi medici per il Pronto Soccorso, Tarasconi intervenga”

“Troppi accessi e pochi medici per il Pronto Soccorso di Piacenza, la sindaca Katia Tarasconi intervenga”. E’ la richiesta della mozione di Alternativa per Piacenza, che ponte l’accento su una situazione diffusa a livello nazionale, con pesanti ricadute anche a livello locale.

ApP chiede a sindaca e Giunta di attivarsi per sollecitare “un incontro urgente con la direzione generale e sanitaria dell’azienda USL di Piacenza per conoscere e valutare quali iniziative si stanno portando avanti per far fronte all’emergenza sopra citata”, così come a “stimolare la direzione generale e sanitaria dell’azienda USL di Piacenza per attivare tutti i canali necessari ad aumentare i posti letto di lungo degenza”. Non solo, ApP propone di “eseguire, tramite l’assessore di competenza, una ricognizione delle attività di assistenza sociale agli anziani a domicilio sul territorio di Piacenza, individuando una figura dedicata a mantenere i rapporti con i Medici di Medicina Generale, la centrale Post Acuti dell’aziende USL di Piacenza, anche con il compito di collegamento tra territorio e ospedale per le attività socio sanitarie, in stretto contatto con il Direttore aziendale delle attività socio-sanitarie”.

Inoltre si invita l’amministrazione a “valutare ogni azione utile, di concerto con le realtà potenzialmente deputate a essere coinvolte, per introdurre agevolazioni, canoni di affitto calmierati, convenzioni dedicate ai professionisti sanitari che provengono da fuori provincia e che dichiarano l’intenzione di fermarsi a Piacenza per almeno cinque anni, così da affrontare il tema del radicamento di competenze sul territorio”.