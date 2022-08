La vittima “Mi hanno riconosciuta, sono disperata” Video rimosso dai social. Indaga la polizia postale

“Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video”. Lo avrebbe riferito la vittima dello stupro di Piacenza agli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulla violenza. La donna, un’ucraina di 55 anni, sarebbe arrivata nel nostro paese nel 2018 e pertanto sarebbe abbastanza conosciuta.

Intanto Twitter e Facebook hanno deciso di rimuovere il tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva pubblicato il video della violenza avvenuta domenica mattina a Piacenza, perché ha violato le regole di policy dei social network. Al posto del tweet c’è ora un avviso che rimanda alle casistiche possibili per interventi di moderazione simili. Nel video, la cui pubblicazione era diventata un caso politico nazionale, l’aggressore e la vittima erano oscurati, ma si sentivano chiaramente le urla e i lamenti della donna violentata.

La Procura della Repubblica di Piacenza, circa la diffusione sui media del video dell’episodio criminoso, ha specificato che “sono in corso approfonditi accertamenti, trattandosi di fatto astrattamente riconducibile ad ipotesi di reato”. Sono in corso le indagini della Questura e della Polizia Postale. Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse hanno diffuso il filmato e avverte tutti i titolari del trattamento a verificare la sussistenza di idonee basi giuridiche legittimanti tale diffusione. Il Garante si riserva di adottare eventuali provvedimenti di sua competenza.