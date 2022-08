Un aiuto ai giovani che vogliono fare sport, il bando di Fondazione e Banca di Piacenza

Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza fanno squadra per aiutare i giovani ad entrare nel mondo dello sport. È il progetto presentato nella sede dell’ente di via Sant’Eufemia dal consigliere di amministrazione Robert Gionelli e da Pietro Boselli, vice direttore dell’istituto di via Mazzini. L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 25mila euro, da destinare a famiglie in difficoltà economica intenzionata ad avviare i figli (fino a 18) all’attività sportiva.

A presentare domanda, tramite il sito della Fondazione, saranno i presidenti delle società sportive che potranno segnalare fino a 3 ragazzi ciascuno. Il termine per poter presentare domanda scadrà alle 18 del 16 settembre. ‘Questa collaborazione tra Fondazione e Banca di Piacenza, i due soggetti non pubblici maggiormente attivi sul territorio – dice Gionelli -, è un segnale molto importante in questo momento storico. Questo per noi è l’anno zero, vogliamo dare una risposta a un’esigenza molto sentita: per la prima volta mi sono arrivate richieste, in Coni, da parte delle stesse famiglie di richieste di contribuiti per consentire ai figli di fare sport’. ‘Veniamo da un periodo molto difficile, dal punto di vista economico. Prima il covid, poi la guerra in Ucraina e la crisi che ha portato con se’, con aumento dei costi a carico delle famiglie – sottolinea Boselli -, questa iniziativa dimostra la nostra vicinanza al territorio e alle sue esigenze’.