“Un caffé con Katia”, la sindaca incontra i cittadini al Ginger Bar

“L’avevo promesso e mercoledì iniziamo. Mercoledì mattina dalle 8 e 30 alle 9 e 30 sarò al Ginger Bar di via Leonardo Da Vinci 58, a disposizione dei piacentini che vorranno incontrarmi in un ambiente informale”. Così scrive sui social Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza.

“In campagna elettorale avevamo chiamato questi appuntamenti ‘Un caffè con Katia’ e voglio continuare su questa strada. Non potrò più essere a disposizione tutti i giorni ma una volta alla settimana mi impegno ad esserci. Lo faccio volentieri perché voglio continuare ad essere quella che sono sempre stata: una persona alla mano e disponibile ad ascoltare. Avrò un’ora di tempo, ma in quell’ora ascolterò chiunque abbia qualcosa da segnalarmi”. “Vi aspetto al Ginger Bar mercoledì mattina. E di settimana in settimana vi farò sapere dove ci daremo appuntamento per il “caffè” successivo”.