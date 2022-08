“Un caffé con Katia” mercoledì fa tappa al bar Statale 45

Appuntamento mercoledì 31 agosto, alle 8 del mattino, per il “caffè con Katia”: l’iniziativa della sindaca di Piacenza Tarasconi, volta a raccogliere richieste, proposte e segnalazioni dei cittadini, approda a La Verza, al bar “Statale 45”, al civico 54 di Strada Bobbiese. Il prossimo sarà il quarto incontro pubblico – il primo in una frazione – dopo quelli già tenutisi nelle scorse settimane, che hanno visto come cornice il “Ginger Bar” di via Leonardo da Vinci, il bar “Panetto” di via Farnesiana e il bar “L’officina” di via Anguissola.